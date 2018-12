© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura di Mario Balotelli con il Nizza sembra essere ai titoli di coda: la luna di miele dell'anno scorso è finita, l'allenatore Vieira ha deciso di non convocare l'attaccante per la sfida di Coppa di Lega contro il Guingamp e per l'italiano l'esperienza in Ligue 1 dovrebbe terminare a giorni. In Italia ci pensa la Fiorentina, alla ricerca di una soluzione per i tanti mali del suo attacco, ma Raiola potrebbe avere altre idee in mente: l'Olympique Marsiglia, ad esempio, potrebbe pensarci.