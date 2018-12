© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le pretendenti non mancano e il Porto, stavolta, non si è fatto trovare pronto. Non ha trovato l'accordo con Yacine Brahimi per il rinnovo e dall'entourage del giocatore fanno capire che difficilmente arriverà. Così il destino del forte esterno d'attacco algerino potrebbe essere altrove, visto che il contratto scade nell'estate del 2019. 3 reti in 13 presenze in Liga NOS in stagione con i Dragoes, 4 in 21 complessive ma condite da 5 assist, Brahimi è al Porto dal 2014 e a ventotto anni aspetta la grande occasione della sua carriera. In Italia per adesso gli spifferi di mercato portano alla Lazio e al Milan. Occhio però alla Premier League: l'Everton potrebbe fare un'offerta per prenderlo già ora. E bruciare le contendenti sul tempo.