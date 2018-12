© foto di Federico De Luca

Dopo esserci andato vicino per due volte, per Matteo Darmian il rientro in Italia sembra essere davvero ad un passo: il terzino italiano non ha trovato spazio nella versione mouriniana del Manchester United, visto che in campo lo si è ammirato solo per quattro volte in questo campionato. L'ex Torino è stato offerto a Inter e Lazio, che hanno preferito però aspettare la scadenza del contratto invece che accontentare il Manchester United. A meno che le cose non cambino improvvisamente con Solskjaer, ma ad oggi la cosa è assolutamente impronosticabile.