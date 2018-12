© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembra essere arrivato il momento per il secondo addio al Chelsea per David Luiz: il centrale brasiliano, più volte adattato a mediano durante la sua esperienza in Premier, potrebbe salutare in via definitiva Stamford Bridge dopo sei anni, intervallati dal biennio al PSG. Il club londinese non sarebbe intenzionato ad accontentare le richieste economiche per il rinnovo di contratto del centrale brasiliano, più volte accostato a club italiani durante la sua carriera: per lui quest'anno un un ruolino di marcia impressionante con Sarri che ha rinunciato a lui solo una volta, nella sfida del 5 dicembre scorso contro il Wolverhampton (peraltro persa). Prima e dopo, solo novanta minuti in campo, con un gol e un solo giallo. Se il divorzio con il Chelsea venisse confermato, di certo per il tecnico italiano sarebbe un colpo durissimo.