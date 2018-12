© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per i giornali inglesi Mousa Dembelé non dovrebbe rinnovare con gli Spurs: che possa essere la volta buona per l'Inter, già due volte vicino al centrocampista belga? Non è detto, perché diverse squadre cinesi e mediorientali sarebbero sulle tracce dell'eclettico centrocampista, che Spalletti avrebbe voluto al fianco di Brozovic nel proprio centrocampo. Al momento la soluzione cinese, quella economicamente più allettante, sembra la più probabile, anche perché gli Spurs non sembrano essere intenzioni a offrire il prolungamento di contratto.