Milano. Madrid. Assi portanti del calcio mondiale e pure del calciomercato. Nelle declinazioni rossonera e biancorossa, stavolta, col soggetto e oggetto del desiderio che gioca in un altro epicentro del futbol come Londra. Cesc Fabregas del Chelsea, non certo nei titolarissimi delle gerarchie Blues di Maurizio Sarri, conteso da Milan e Atletico. Nessuna delle due nega, anzi. Leonardo sorride e conferma, dall'altra parte i Colchoneros sono già al tavolo della trattativa. Al Chelsea non rinnoverà, per questo entrambe potrebbero cercare d'anticipare i tempi. E di prenderlo adesso. Solo che i Blues vogliono 8 milioni di euro, non poco per un giocatore che va in scadenza nell'estate che verrà e che si è pure detto scontento a chiare lettere del suo ruolo. "Non è quello che voglio", ha detto Fabregas. Che è pronto all'addio, sì. Ma solo a suon di milioni, per lui e per i londinesi.