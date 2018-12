© foto di Federico Gaetano

L'occasione di mercato per la Juventus si chiama Filipe Luis. In scadenza con l'Atletico Madrid nell'anno che verrà, secondo Tuttosport il trentatreenne sarebbe un'opportunità che la Juventus starebbe vagliando in questi giorni. Brasiliano, è pronto all'addio e a salutare senza rinnovo i Colchoneros. Controindicazioni: i ripetuti infortuni avuti in carriera. Punti a favore: costo contenuto, esperienza, qualità. Per questo la Juve può piazzare l'offerta per portarlo in bianconero in estate in regime di svincolo.