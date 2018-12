© foto di Insidefoto/Image Sport

Olivier Giroud ha segnato solo un gol in Premier League e quattro in Europa League. Spiegata in tattica: Maurizio Sarri ha iniziato a giocare con il falso nueve Pedro e per questo l'ariete francese, come Alvaro Morata, è stato relegato a uomo da competizione secondaria. Come la seconda coppa continentale. Però guai a sottovalutare la punta che ha giocato per cinque anni e mezzo all'Arsenal e che nell'ultima estate, contro pronostici e malelingue, è stato il riferimento avanzato della Francia che ha vinto il Mondiale in Russia. Fisico, sponde, spalle e pure carattere, Giroud sa mettersi al servizio della squadra ma sa pure finalizzare. Non ha mai segnato valanghe di reti ma le ha fatte fare. Al Tours, al Montpellier, ai Gunners e ora al Chelsea. Dall'Italia, negli ultimi mesi, mai nessuna chiamata. Olivier Giroud da Chambery, trentadue primavere già passate, è all'ultimo contratto. All'ultima occasione per prenderlo.