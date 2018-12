© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin, trentadue anni da Rosario, Uruguay, è nella fase della maturità della sua carriera. Del suo picco, perché definirlo vecchio o in calo, non sarebbe certo lo specchio del centrale visto anche in quest'annata e in Russia. Diego Godin da Rosario resta uno dei centrali difensivi più forti del mondo, probabilmente insieme a Giorgio Chiellini, che affronterà in Champions League, e con Sergio Ramos dei cugini del Real Madrid, quello con maggior personalità. In estate è stato vicino alla Juventus, adesso gli spifferi bianconeri ancora non soffiano ma c'è chi garantisce che presto torneranno. Dall'altra parte il Cholo, Diego Pablo Simeone, non vorrebbe perderlo se resterà come pare ancora sulla panchina dei Colchoneros. E poi il Milan. Sì, quello in rivoluzione, in flessione, poi in crollo, poi in una quieta ma turbolenta mediocrità. Quello che ha bisogno di giocatori come lui. Come Diego Godin da Rosario, Uruguay.