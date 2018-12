© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'ultimo richiamo relativo al mercato e al futuro di Ander Iturraspe rimbalzato in Italia risale al maggio del 2015, ovvero alla data del suo rinnovo con l'Athletic Club. In precedenza qualche sussurro di mercato su un eventuale arrivo in Italia ma poco altro. Perché il classe 1989 di Abadiño è legato a tripla mandata alla società basca. Dove è arrivato a sette anni, dove è cresciuto, maturato, diventato ragazzo, uomo, calciatore, campione. Ander Iturraspe non rientrava nei piani di Berizzo che lo ha relegato a lungo alla seconda squadra ma pare che non sia neanche tra i primi pensieri di Garitano. E' in scadenza e, sangue basco, icona basca, probabilmente lascerà la squadra biancorossa. Che è ben oltre del suo cuore. E' della sua vita. Ma tutte le storie, prima o poi, prendono nuove strade.