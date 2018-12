© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il massimo del minutaggio toccato da Fernando Llorente in questa stagione tra Europa e Premier League è di 15 minuti. Contro il PSV Eindhoven in Champions League, mentre per il resto sono stati ancor più spiccioli. Ben più che comprimario, il basco ha giocato soltanto 151 minuti complessivi dall'inizio della stagione, di cui 97 in EFL Cup. Fernando Llorente è pronto a lasciare il Tottenham, perché a trentatre anni aspetta una nuova storia. Un'ultima avventura, un ultimo capitolo. Forse tornerà a casa, lui stesso lo ha confessato. "Mi piacerebbe tornare a giocare nella Liga". Dall'altra parte, invece, il Leeds lo chiama per prendere a spallate la Championship britannica. A lui la scelta mentre dall'Italia non è ancora partita nessuna chiamata. A Torino è stato titolare ma non titolarissimo ma i tifosi della Juventus di lui hanno un ottimo ricordo. Da capire se vorranno averlo anche altri. Magari già a gennaio.