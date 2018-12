Più che un'avventura, i cinque anni a Liverpool di Lazar Markovic sono stati una sofferenza vera e propria: arrivato come astro nascente del calcio europeo dopo ottime prove con la maglia del Benfica, il serbo non ha saputo ripetere nulla di quanto aveva dimostrato in Portogallo coi Reds. 34 presenze in quattro anni e mezzo parlano chiaro riguardo la scarsa considerazione del Liverpool per il giocatore, mandato in prestito quattro volte durante la sua esperienza in Inghilterra. Fenerbahce, Sporting Lisbona, Wolverhampton e infine Anderlecht: da nessuna parte comunque Markovic ha convinto al punto da ottenere il riscatto. A 25 anni, si troverà finalmente libero di scegliere la sua prossima destinazione e stavolta non dovrà assolutamente sbagliare.