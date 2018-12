Scadenze '19: Martial, rottura con lo United. Almeno con Mou

© foto di imago sportfotodienst

L'agente di Anthony Martial, tredici presenze e sette gol in una Premier League complicata per il Manchester United, si dice "pessimista sul rinnovo". Ora che la finestra per acquistarlo a parametro zero s'avvicina, però, i Red Devils dovranno decidere. In un senso o nell'altro. L'addio di José Mourinho alla panchina della formazione inglese potrebbe aprire nuovi scenari: è arrivato Ole Gunnar Solskjaer, leggenda del calcio norvegese e pure dello United. Molde, Cardiff City, Molde. Nella provincia del calcio, l'ex punta si è lanciata senza mai toccare vette che Martial, invece, da calciatore, ha vissuto sin dagli albori. Esterno d'attacco dal dribbling sopraffino, le 300mila sterline al mese percepite dal club di Manchester sono alla portata di pochi. Di pochissimi. L'ex Golden Boy è sogno proibito di Milan, Inter e Juventus. O forse, neanche così troppo. " "Il rinnovo? Sono davvero pessimista per il futuro. Ci hanno già mandato diverse offerte che non soddisfano le nostre richieste, che già partono da basi molto lontano rispetto ai nostri desideri. Siamo lontani da un accordo al momento". Philippe Lamboley, agente del giocatore, apre una voragine coi Red Devils. Che si può colmare, a oggi, solo con l'addio.