© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno degli uomini del miracolo Leicester City è diventato un comprimario. Un gregario. Uno che scalda la panchina. Uno destinato all'addio. Shinji Okazaki, il giapponese di copertina della Premier League degli ultimi anni, è pronto a lasciare la formazione britannica. Le Foxes hanno raggiunto l'impossibile uva e ora l'addio è dietro l'angolo. In Italia non ci sono spifferi e sussurri di mercato, ancora. Eppure, seconda e prima punta, professionista esemplare, Okazaki non sta alzando la voce anche adesso che ha giocato soltanto 156 minuti in Premier League. Gli unici rumors? Per adesso arrivano dalla Turchia, da quel Galatasaray dove il suggerimento sarebbe arrivato direttamente da parte di Yuto Nagatomo. Dal sogno all'oblio. Okazaki è ora pronto a un nuovo capitolo.