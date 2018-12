© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non abbiamo bisogno di te". Il Paris Saint-Germain e i suoi tifosi hanno ufficialmente rotto con Adrien Rabiot. Che invece ha ufficiosamente sposato il Barcellona, anche se il direttore sportivo dei parigini ha detto con profonda rabbia e stupore. "Ha deciso di non rinnovare, andrà via da svincolato e farà panchina fino a giugno". A Parigi, de facto, hanno deciso di disperdere il capitale economico, loro malgrado, ma pure tecnico, per presa di posizione netta e chiara. Da lungo tempo Rabiot balla sul filo del rinnovo e stavolta ha deciso di spezzarlo. Definitivamente. La Juventus ci ha provato, così come le milanesi, ma il destino sarà al Barcellona. Con buona pace delle pretendenti e, a meno che i catalani non si presentino a gennaio con cash importante per anticiparne l'arrivo, anche di Rabiot. Che ha preso una decisione sì legittima ma tirando troppo la corda. Fino a spezzarla. Fino all'esilio.