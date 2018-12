© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cresciuto nel Vojvodina, il mediano Nemanja Radoja potrebbe diventare un pezzo pregiato sul mercato degli svincolati dopo le buone prestazioni con la maglia del Celta Vigo. A 25 anni e con oltre 200 presenze alle spalle, il serbo sembra infatti pronto per misurarsi con un grande campionato: potendo giocare anche da centrale difensivo il suo profilo è seguito da diversi club italiani, in particolare Fiorentina e SPAL. Rima solo da vedere se il Celta riuscirà a convincerlo, prima della scadenza del suo contratto, a rimanere in Spagna.