© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le indiscrezioni britanniche che vogliono l'Arsenal spingere e sospingere Aaron Ramsey per forzare l'addio invernale hanno un motivo ben chiaro. Centodiecimila sterline di motivi alla settimana, in verità, tanto è l'ingaggio faraonico del centrocampista gallese in scadenza con i Gunners nell'estate che verrà. E' un titolare solo a sprazzi e non un indispensabile e inamovibile nella formazione di Unai Emery, tanto che a Londra sono pronti a salutarlo subito. Il Real Madrid pare in vantaggio per prenderlo, vuoi per il prestigio della piazza, vuoi perché lì troverebbe un connazionale come Gareth Bale. Due dragoni e una capanna milionaria, Ramsey è stato comunque proposto anche in Italia. A Milano, a Roma e a Torino. Nelle piazze che, ça va sans dire, possono permettersi un ingaggio come il suo ma ridotto e ribassato. Possibilità di rinnovo? Contando che l'Arsenal, oggi, preme per risparmiare il suo emolumento, paiono ben più che basse. Non nulle. Ma quasi.