Anche Franck Ribery lascerà il Bayern Monaco a fine stagione: Uli Hoeness, presidente dei bavaresi lo ha confermato pochi giorni fa e per il francese, 36 anni il prossimo aprile, potrebbero improvvisamente aprirsi le porte per un ritorno in patria. Ribery piace però anche all'estero, all'Al Ittihad per esempio che già aveva fatto un'offerta in estate. In Turchia sognano un ritorno al Galatasaray squadra in cui il francese ha giocato sei mesi tra il gennaio e il giugno 2005 e rimangono sullo sfondo anche la MLS e la Cina.