© foto di Insidefoto/Image Sport

Martin Skrtel è il leader difensivo di un Fenerbahce inspiegabilmente in difficoltà in campionato. Perché non vince praticamente mai, nonostante una rosa di grande qualità, rischiando a oggi addirittura la retrocessione. Lo slovacco, oggi trentaquattrenne, vive una carriera che volge al termine e la scelta di andare in Turchia racconta molto. Non perché non sia un campionato competitivo, s'intende, ma perché al contempo era ricercato anche nelle quattro grandi leghe europee. Adesso, giusto per corroborare la tesi, il rumor più concreto sul mercato di Martin Skrtel riguarda Steven Gerrard che lo rivorrebbe romanticamente con se, stavolta da allenatore a calciatore e non più da compagno di squadra, ai Glasgow Rangers in Scozia. Fisico, esperienza, qualità e quantità. Gol pesanti. Testa pensante. Skrtel era un grande difensore. Chissà se lo sarà ancora a lungo, in attesa del prossimo contratto.