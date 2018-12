© foto di Imago/Image Sport

Ad ottobre la sua conferma in Red sembrava scontata, ma due mesi e mezzo dopo le sensazioni sono molto diverse: in una stagione dai rari problemi fisici, non certo la normalità per Daniel Sturridge, lo spazio in campo al fianco di Salah per l'inglese non è abbondato. 481 minuti complessivi in 15 partite parlano di un giocatore che Klopp considera chiaramente una riserva al tridente titolare: probabilmente i Reds non hanno cambiato idea riguardo il suo rinnovo, ma la troppa concorrenza potrebbe far mutare l'intenzione di rinnovare al giocatore stesso. Il dilemma è semplice e allo stesso tempo paralizzante: continuare con una squadra in forte ascesa ma accontentarsi di un ruolo di secondo piano o lasciare per una maglia da titolare altrove?