© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Difficile competere con Lacazette e Aubameyang, ecco che il futuro di Danny Welbeck è certamente lontano da Londra: all'Arsenal comunque non si disperano, visto l'apporto forzatamente ridotto che l'ex Manchester United ha dato ai Gunners in questi anni, spesso e volentieri mutilati dagli infortuni. L'inglese sarà lasciato libero di accordarsi con qualsiasi squadra da gennaio, lasciandolo partire così a parametro zero in estate. Per lui sembra essersi fatto avanto il Galatasaray in primis, anche se l'ipotesi di vederlo in una formazione inglese di livello più basso non è assolutamente peregrina.