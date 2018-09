Scadenze 2019 - Atalanta, solo Djimsiti: si gioca il rinnovo entro gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un solo giocatore in scadenza nel giugno del 2019 per l'Atalanta del presidente Percassi. Si tratta di Berat Djimsiti, difensore centrale svizzero classe '93 che ha iniziato la stagione in Serie A con tre partite da titolari e una sostituzione a fine primo tempo contro il Cagliari con cambio di modulo in corsa per Gasperini. Dopo due stagioni passate in prestito prima ad Avellino e poi a Benevento, i dirigenti nerazzurri, in accordo con il tecnico, hanno deciso di tenerlo in rosa anche con l'obiettivo di giocare spesso e volentieri con la difesa a tre. Considerando il cambio di gestione da parte del Gasp, è possibile che prima di Natale le parti si incontrino per prolungare l'attuale contratto. Al momento l'ex Zurigo, liberatosi gratis dagli svizzeri nel gennaio 2016 proprio per approdare a Bergamo, guadagna 300mila euro a stagione e in estate ha ricevuto diverse richieste, tutte rifiutate anche a causa dell'Europa League con i nerazzurri che però sono usciti anzitempo dalla competizione mantenendo una rosa molto numerosa e a rischio 'taglio' a gennaio. Molto dipenderà dunque dal rendimento del giocatore da qui al prossimo mercato invernale.