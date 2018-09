Scadenze 2019 - Cagliari, otto a rischio: trattative al via solo a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari ha ben otto giocatori in scadenza di contratto, tutti over 30 che però hanno, chi più chi meno, un ruolo centrale nel progetto tecnico di Rolando Maran. Per fare un esempio molto comprensibile, entrambi i capitani di questo nuovo corso, ovvero Dessena e Sau, vedranno terminare l'attuale accordo nel prossimo giugno. Soprattutto il secondo, è stato a lungo accostato ad altri club, su tutti il Frosinone, ma alla fine è rimasto in Sardegna e si sta ritagliando un ruolo interessante al fianco di Pavoletti. Anche in attesa del rientro di Joao Pedro. A centrocampo Cigarini terminerà il proprio accordo nel 2019, mentre in difesa, Pisacane e Padoin potrebbero lasciare il club al termine della stagione in corso. Anche il portiere Rafael, secondo dietro Cragno, a febbraio potrà accordarsi con una nuova società, a meno che non arrivi il rinnovo entro il prossimo giugno. Discorso leggermente diverso per il nuovo arrivato Srna e per Andreolli: entrambi infatti, hanno un opzione per il rinnovo di un ulteriore anno all'interno degli attuali contratti.

Per tutti è normale pensare che determinante sarà il ruolo che ricopriranno nel corso della stagione. Essendo tutti over 30, è chiaro che difficilmente riusciranno a strappare contratti pluriennali in vista dei prossimi campionati, molto più facile che il Cagliari, o un altro club, punti su di loro con accordi annuali o al massimo biennali.

In ogni caso, la società di Giulini ha già informato i calciatori in scadenza che non parlerà degli eventuali prolungamenti prima di gennaio. Solo dopo aver capito quale sarà il percorso del Casteddu in questo campionato, allora verranno prese in considerazione le varie condizioni contrattuali dei giocatori in scadenza nel 2019.