Scadenze 2019 - Chievo, occhio ai vecchietti. Rigoni legato alla A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono sei i giocatori in scadenza nel 2019 del Chievo Verona del presidente Campedelli. Primi fra tutti i due vecchietti della rosa, ovvero Sorrentino e Pellissier. Se per il primo, l'opzione di prolungamento anche per il 2020 lo pone tra coloro che potrebbero comunque proseguire l'avventura in gialloblu, per lo Squalo invece, molto dipenderà da quanto e come verrà impiegato nel corso della stagione ma anche dalla salvezza clivense. In caso di permanenza in A, le chance potrebbero diminuire. Il difensore centrale classe '82 Cesar invece, è alle prese con un infortunio al ginocchio che lo potrebbe tenere fuori a lungo e il suo prolungamento sarà legato a doppio filo dalle condizioni atletiche che potrà garantire al suo ritorno in squadra. Cinelli non sta trovando spazio dopo il ritorno in seguito al prestito alla Cremonese e a gennaio potrebbe partire. Nicholas Frey è attualmente fuori dalla lista di A e dunque fuori rosa: probabile anche per lui che a gennaio si arrivi a un accordo consensuale per dire addio al club veronese. Il caso più spinoso viene rappresentato da Nicola Rigoni. Titolarissimo nella squadra di D'Anna, in estate è stato cercato da diverse squadre, tra cui l'Atalanta, prima di decidere per la permanenza in Veneto. Il rendimento della squadra e dunque la permanenza in Serie A sarà determinante, senza contare che, in caso di forte penalizzazione, non è detto che in inverno non possa decidere di chiedere di essere ceduto.