Scadenze 2019 - Empoli, capitani in bilico. Solo un anno per Acquah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 8 i giocatori in scadenza nella rosa dell'Empoli del presidente Corsi. Salta all'occhio lo status contrattuale dell'ultimo arrivato in casa azzurra Afriyie Acquah, acquistato dal Torino ma contrattualizzato con scadenza nel giugno del 2019. Il giocatore classe '92 ha uno degli accordi più onerosi nel monte ingaggi più basso della A, ovvero 500mila euro a stagione, accordo che però verrà ridiscusso nel corso del campionato in base al rendimento sotto la guida di Andreazzoli. In scadenza nel 2019 anche il capitano Manuel Pasqual, che si giocherà il posto con Antonelli ma che resta un punto fermo del club toscano e che potrebbe decidere, a fine stagione, di giocare un altro anno o di fermarsi magari per entrare nella dirigenza empolese. In età avanzata anche Maietta e Brighi ma con due sorti che potrebbero essere molto diverse. Il primo è anche vice capitano e gioca titolare, il secondo è un'ottima riserva che però, nel prossimo febbraio, compirà 38 anni. Difficile il prolungamento. Anche Silvestre, prelevato dalla Sampdoria e contrattualizzato con un annuale, è titolare fisso nella difesa azzurra e con la permanenza in massima serie, rinnoverebbe automaticamente fino al 2020. Mchedlidze è da anni un'incognita a caccia di conferme: il georgiano dovrà conquistarsi sul campo un altro contratto, che però al momento pare essere molto lontano. In scadenza anche Buchel e Bittante, giocatori non presenti nella lista per la A e che dunque vivono di fatto ai margini della rosa in attesa di trovare una nuova collocazione a gennaio in caso di addio consensuale o al massimo a giugno a parametro zero.