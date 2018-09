Scadenze 2019 - Fiorentina, nessuno può liberarsi. Tranne i prestiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina non presenta in rosa giocatori in scadenza nel giugno del 2019, ma occorre sottolineare come ben 4 giocatori, di cui due titolari inamovibili nei piani di Pioli, siano arrivati con la formula del prestito. Salta all'occhio Gerson, arrivato dalla Roma in prestito secco e che dunque a fine stagione potrebbe tornare senza colpo ferire in giallorosso. Il giocatore brasiliano è uno dei nuovi titolari della mediana viola, ma Corvino dovrà provare a confermarlo incontrando Monchi anche se al momento la sua permanenza futura pare molto difficile. Marko Pjaca è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juventus. Per lui le possibilità di permanenza sono leggermente superiori, ma nel caso in cui dovesse disputare una grande stagione, la formula dell'acquisto potrebbe vederlo tornare subito alla Continassa con buona pace della Fiorentina. Più chance per Mirallas ed Edimilson, comunque arrivati rispettivamente in prestito dall'Everton e dal West Ham. Tra i giovani talenti ancora non sbocciati, Diakhaté è in scadenza nel 2019, con i dirigenti viola che presto però incontreranno l'entourage per tentare la via del rinnovo.