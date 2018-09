Scadenze 2019 - Frosinone, Ciofani rischia l'addio. Occhio a Molinaro

© foto di Federico Gaetano

Cinque giocatori in scadenza nel 2019 nella rosa del Frosinone. Spicca il nome di Daniel Ciofani, punta classe '85 che da anni difende i colori dei Canarini. L'arrivo di Campbell, Perica e Ardaiz, complicano la sua presenza nella squadra titolare e dunque anche la sua continuità, ma per la storia che ha scritto due volte con i gialloblu, ovvero con le due promozioni in Serie A, possibile che il club decida comunque di discuterne il rinnovo prima della fine della stagione. Stesso discorso anche per Soddimo, in squadra dal 2013 con alterne fortune ma comunque presente nel cuore dei tifosi ciociari. Mirko Gori è un altro storico rappresentante del Frosinone, ma il problema alla spalla, che lo terrà fuori almeno fino a dicembre inoltrato, potrebbe riconsiderarne il ruolo in squadra e metterlo tra i giocatori a rischio cessione nel corso del mercato invernale. Sammarco non è stato neanche inserito nella lista per la Serie A e dunque a gennaio potrebbe lasciare il club con un accordo consensuale. Infine, uno degli ultimi arrivi, ovvero Molinaro, è stato messo sotto contratto per un solo anno, ma il suo peso specifico nella nuova rosa (è già stato investito del ruolo di capitano), lo pone tra le più probabili conferme in vista del prossimo campionato, soprattutto in caso di permanenza nella massima serie.