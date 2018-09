© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Inter nelle prossime settimane dovranno essere valutate le posizioni di 4 giocatori col contratto in scadenza nel 2019. Il primo per importanza è senza dubbio Joao Miranda. Pilastro difensivo lo scorso anno, l'arrivo di De Vrij gli ha certamente tolto spazio, anche se con l'inizio della Champions la sua esperienza potrebbe tornare utile. Intanto però Spalletti gli preferisce l'olandese al fianco di Skriniar e anche con la difesa a tre le cose non sono andate meglio. Il brasiliano ha da poco compiuto 34 anni e il suo ingaggio è fra i top5 della rosa, anche per questo l'Inter sta facendo delle valutazioni in merito. In scadenza anche un altro difensore, ovvero Andrea Ranocchia. L'ex capitano non è considerato un titolare e salvo colpi di scena è probabile che da gennaio possa guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione. Chiusura con i portieri Daniele Padelli e Tommaso Berni, le cui situazioni saranno valutate nel corso della stagione.