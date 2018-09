© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diversi casi da risolvere in casa Lazio. Fra i giocatori in scadenza ci sono Mauricio, Ravel Morrison e Brayan Perea. Ma visto il loro attuale status di 'fuori rosa' difficilmente ci saranno novità in merito ad un loro eventuale rinnovo. Discorso diverso per gli altri giocatori in scadenza nel 2019: fra questi Martin Caceres, difensore arrivato lo scorso anno dopo il passaggio a Verona e per il quale lo società è 'titolare' di un'opzione di rinnovo per una ulteriore stagione. Situazione simile per Jordan Lukaku: lo scorso anno ha giocato un ruolo importante soprattutto a gara in corso, se anche questa stagione riuscirà a ripetersi il rinnovo dovrebbe arrivare senza grossi problemi. Qualche dubbio in più permane su Dusan Basta: l'esterno serbo lo scorso anno ha perso continuità e protagonismo, questa potrebbe davvero essere la sua ultima in biancoceleste. Anche se molto dipenderà da ciò che dirà Inzaghi in merito.