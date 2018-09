© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti i giocatori della rosa del Milan con il contratto in scadenza nel 2019. Partendo dalla difesa, ecco che compaiono i nomi di Ignazio Abate e Cristian Zapata. Sia il terzino che il centrale colombiano non sono dei titolari della rosa di Gattuso, ma comunque giocatori in grado di dare il proprio contributo in caso di necessità. Per questo i due eventuali rinnovi saranno valutati nel corso della stagione con l'ultima parola che spetterà proprio al tecnico milanista. Ammesso e non concesso che i due vogliano proseguire, perché le voci di mercato ci sono e potrebbero pure aumentare nei prossimi mesi. Spostandosi più avanti, a centrocampo, ecco altri 3 giocatori prossimi alla scadenza: Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri. Per quest'ultimo la carta d'identità è tutta dalla sua parte e non è escluso che possa esserci un rinnovo. Diverso il discorso per Bertolacci e Montolivo: il primo potrebbe rinnovare dopo le tante voci (soprattutto sul Genoa) dei giorni scorsi. Il secondo difficilmente resterà a Milano oltre giugno 2019 e probabilmente già a gennaio troverà la sua prossima casa.