© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Situazione piuttosto chiara in casa Napoli per quanto riguarda i giocatori in scadenza nel 2019. Semplicemente perché nessuno della rosa di Carlo Ancelotti è in scadenza a fine stagione. Con l'eccezione di David Ospina. Il portiere colombiano è arrivato in estate dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto, tramutabile in obbligo allo scattare di determinate (e difficili da raggiungere) condizioni. Facile immaginare quindi un arrivo a giugno con il club che dovrà decidere se esercitare il riscatto oppure no. E molto, in tal senso, dipenderà da quello che sarà l'apporto del giocatore nella stagione in corso.