Scadenze 2019 - Parma, 9 in discussione. Fra cui Biabiany, Alves e Gobbi

Tantissime situazioni in bilico in casa Parma per quanto riguarda i giocatori in scadenza nel 2019. Escludendo i calciatori in prestito, con o senza diritto di riscatto, ovvero Inglese, Grassi, Ciciretti, Bastoni, Dimarco, Deiola, Sepe e Sprocati, il club ducale nelle prossime settimane dovrà studiare il piano d'azione con tanti altri interpreti. Fra questi Jonathan Biabiany, esterno tornato in estate dall'Inter che ha firmato un contratto annuale. Se convincerà sul campo, molto probabilmente, arriverà anche il nuovo contratto. Discorso simile per Luca Rigoni, anche se l'ex Genoa ha dalla sua un'opzione per un prolungamento annuale. In rosa ci sono anche i due d'esperienza Massimo Gobbi e Bruno Alves: la carta d'identità non è dalla loro parte, ma se questa stagione sarà su buoni livelli perché non pensare ad un proseguimento del matrimonio... Iacoponi, Scozzarella, Gazzola e Frattali lavoreranno con la società al possibile rinnovo nei prossimi mesi, mentre difficilmente Munari potrà restare ancora al Tardini.