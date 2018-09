© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra i giocatori della Roma da tenere in osservazione in vista dell'estate 2019 c'è Bryan Cristante, ma il riscatto del centrocampista dall'Atalanta sembra solo una formalità. Discorso diverso per quanto riguarda Daniele De Rossi. Il capitano è in scadenza nel 2019 ed il suo caso sarà ovviamente trattato con il massimo del rispetto e della tranquillità dalle parti in causa. Il ds Monchi è, per filosofia, molto attento al futuro di calciatori del genere. Lo si è visto a Siviglia e pure recentemente col rinnovo di Florenzi. Per questo immaginare un futuro lontano da Roma sembra oggettivamente difficile. L'idea di De Rossi infatti è quella di chiudere la carriera a Roma dopo che negli scorsi anni ha rifiutato offerte multimilionarie dalle big europee. Certo, la prossima estate avrà quasi 36 anni, ma come detto il suo futuro sarà ancora a Trigoria. Salvo clamorosi e ad oggi inattesi colpi di scena.