© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tre le situazioni da monitorare in casa Sassuolo. La prima e più importante riguarda quella di capitan Francesco Magnanelli, uno che a novembre compirà 34 anni. Il giocatore è considerato una vera e propria bandiera neroverde e l'intenzioni delle parti è quella di proseguire ancora insieme. A Magnanelli è già stato 'promesso' un contratto da dirigente al termine della carriera, ma difficilmente il centrocampista vorrà dire basta a fine stagione. Per questo immaginare un altro contratto da giocatore, prima di passare dietro la scrivania, è ipotesi possibile. Diverso il discorso Alessandro Matri: in estate l'attaccante sembrava vicinissimo all'addio, con Parma e Frosinone in forte pressing. Alla fine Matri è rimasto in neroverde, ma gli spazi sono pochi e le possibilità di rinnovo sempre più scarse. Per quanto riguarda il futuro di Gianluca Pegolo, invece, tutto è legato alla sua carta d'identità. A marzo saranno 38 le primavere del portiere che dovrà prima capire se proseguire la carriera agonistica o dire basta.