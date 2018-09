Dopo un mercato scoppiettante e un ottimo inizio di stagione, per i dirigenti della SPAL è già tempo di valutazioni sui giocatori in scadenza nel 2019. Johan Djourou ha firmato un contratto annuale in estate e sarà valutato solo a fine stagione. L'inizio non è stato dei migliori ma lo svizzero ha tutto il tempo per far vedere le sue qualità. Sergio Floccari fra poche settimane compirà 37 anni, difficile immaginare un prolungamento in vista di giugno. Nelle prossime settimane la società ferrarese potrebbe esercitare l'opzione di rinnovo triennale per Lazar Nikolic, mentre da valutare saranno le situazioni di Jacopo Murano e Giacomo Poluzzi.