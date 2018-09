© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"A fine stagione potrei anche smettere". A parlare così è stato Emiliano Moretti, difensore del Torino che nelle scorse settimane ha prolungato il contratto in scadenza per una stagione. Il suo legame col Toro è forte e le parti ne parleranno con tranquillità a fine stagione. Molto in tal senso dipenderà dallo stato fisico del giocatore e dalla sua voglia di continuare a giocare o meno. Salvador Ichazo non sta lasciando ricordi particolarmente positivi ed il rientro dal prestito di Milinkovic-Savic a fine stagione porta ad immaginare un addio del portiere uruguayano. Discorso simile per Antonio Rosati, il qual potrebbe tuttavia restare come terzo alle spalle di Sirigu e appunto Milinkovic-Savic.