© foto di Federico De Luca

In casa Udinese è da valutare la situazione di Valon Behrami, centrocampista titolare e capitano dello scacchiere di Velazquez. Lo svizzero nelle scorse settimane ha ammesso di avere ancora il 'fuoco dentro', un modo come un altro per confermare la propria voglia di giocare ancora ad alti livelli. A giugno prossimo però la carta d'identità dirà 34, logico che il club friulano voglia fare delle considerazioni in merito. Se il rendimento dovesse continuare ad essere su questi livelli, però, immaginare il rinnovo non è affatto utopia. Anzi. L'altro giocatore in scadenza è Molla Wague: dopo il prestito (infruttuoso) dello scorso anno al Watford, il difensore è rientrato a Udine ma non sembra essere un potenziale titolare per il tecnico spagnolo. Difficile, ad oggi, credere al rinnovo di contratto nei prossimi mesi.