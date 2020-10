Scadenze 2021, Bologna: tre grandi vecchi come Palacio

vedi letture

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

BOLOGNA

I casi spinosi Di fatto non ce ne sono, perché il Bologna ha lavorato per avere tutte scadenze abbastanza lunghe nel tempo, un po’ come succede all’Atalanta. Così solo tre grandi vecchi sono in scadenza: il portiere di riserva Da Costa, sempre affidabile quando chiamato in causa, poi il difensore centrale Danilo, che potrebbe però essere confermato anche più in là nella stagione. Invece Palacio dovrebbe, giusto usare un condizionale visto che continua a essere integro, essere all’ultimo giro della sua straordinaria carriera.

Le scadenze -

Danilo 2021 - 0,8 milioni

Palacio 2021 - 1,1 milioni

Da Costa - 0,35 milioni