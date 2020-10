Scadenze 2021, Crotone: Magallan costerebbe 9 milioni. Cordaz dice addio?

vedi letture

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

CROTONE

I casi spinosi Tanti i calciatori arrivati in prestito con diritto di riscatto, anche per una questione di necessario miglioramento della rosa. C'è però un equivoco chiaro con Alex Cordaz, portiere titolare ma che potrebbe essere all'ultima chiamata da titolare se in Serie A, mentre nella cadetteria rischia di dire ancora la sua. Invece Giovanni Crociata è a un passo dal rinnovo con gli squali, prolungando con ritocco verso l'alto. In caso di salvezza potrebbe anche essere confermato Magallan che, però, costerebbe 9 milioni di euro.

Le scadenze -

Crociata 2021 - 0,2 milioni di euro

Cordaz 2021 - 0,15 milioni di euro

Mustacchio - 0,18 milioni di euro

Magallan (prestito con diritto) 0,75 milioni

Siligardi (prestito con diritto) 0,25 milioni

Djidji (prestito con diritto) 0,36 milioni

Henrique (prestito con diritto) 0,42 milioni

Reca (prestito con diritto) 0,6 milioni

Luperto (prestito con diritto) 0,7 milioni

Pedro Pereira (prestito con diritto) 0,3 milioni