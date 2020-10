Scadenze 2021, Fiorentina: Cutrone ha un obbligo di riscatto. Ribery che fa?

vedi letture

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

FIORENTINA

I casi spinosi Molto dipenderà da Franck Ribery per l'attacco, anche se l'eventuale rinnovo non è una questione di qualità mancante, bensì per l'eventuale affidabilità del francese, sicuramente fuori categoria rispetto agli altri ma anche con un'età tutt'altro che verde alle spalle, un po' lo stesso discorso di Borja Valero e Caceres. Il problema semmai è Cutrone, perché il centravanti è di proprietà del Wolverhampton e c'è un obbligo di riscatto che balla a un tot presenze. I viola vogliono riscattarlo? Perché è questo il busillis attuale: è giovane e ha margini di miglioramento, ma per ora non è il titolare e nel modulo di Iachini non è una prima scelta.

Le scadenze -

Ribery 2021 - 4 milioni

Borja Valero 2021 - 1 milione

Caceres 2021 - 1,2 milioni

Terracciano - 0,3 milioni

Barreca (prestito con diritto) 0,7 milioni

Cutrone (prestito con diritto) 1,5 milioni

Igor (prestito con diritto) 0,6 milioni