Scadenze 2021, Genoa: un'altra rivoluzione. E un sacco di prestiti

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

GENOA

I casi spinosi Il primo (nonché quello più conosciuto) è quello di Lasse Schone, ex capitano dell'Ajax finito in semifinale di Champions League non più tardi di un anno e mezzo fa, ora finito fuori dalla lista del Genoa. Il suo agente promette battaglia, dal club hanno preferito non commentare. È un caso spinoso sin da subito, contrariamente a quello degli altri con scadenza qualche mese. Per il resto è difficile pensare a una permanenza per gli altri in scadenza, mentre saranno da valutare gli altri, quasi tutti in prestito con obbligo a determinate condizioni.

Le scadenze -

Zapata 2021 - 1,2 milioni

Schone 2021 - 1,8 milioni

Behrami 2021 - 0,5 milioni

Marchetti 2021 - 0,4 milioni

Radovanovic 2021 - 0,6 milioni

Zajc (prestito con diritto) 0,6 milioni

Zappacosta (prestito con diritto) 1,3 milioni

Pjaca (prestito con diritto) 0,8 milioni

Goldaniga(prestito con diritto) 0,5 milioni

Scamacca (prestito secco) 0,5 milioni

Pellegrini (prestito secco) 0,6 milioni