Scadenze 2021, Hellas Verona: la ricostruzione è già iniziata, ben 17 di proprietà

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

HELLAS VERONA

I casi spinosi Dopo anni di giocatori di passaggio, gioielli che il Verona si è goduto per una stagione o poco più, ma indispensabili per l'ascesa della società scaligera, la ricostruzione ha 17 tasselli. Diciassette come i giocatori di proprietà, mai così tanti nell'ultimo periodo. E non è tutto: solo uno, Colley, è in prestito secco, e tre i giocatori in scadenza nel 2021, Di Carmine, Veloso e Berardi. Per gli altri la società di Setti ha impostato il diritto o l'obbligo di riscatto per la prossima estate.

Le scadenze -

Di Carmine 0,7 milioni

Veloso 2021 - 0,5 milioni

Berardi 2021 - 0,15 milioni

Dimarco (prestito con diritto) 0,5 milioni

Ceccherini (prestito con obbligo) 0,5 milioni

Barak (prestito con obbligo) 0,5 milioni

Magnani (prestito con obbligo) 0,6 milioni

Favilli (prestito con diritto) 0,7 milioni

Vieira (prestito con diritto) 0,5 milioni

Salcedo (prestito con diritto) 0,2 milioni

Colley (prestito secco) 0,2 milioni