Scadenze 2021, Hellas Verona: Veloso potrebbe salutare. Tanti prestiti

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

HELLAS VERONA

I casi spinosi Miguel Veloso potrebbe essere all'ultimo anno in Serie A, anche se nella stagione passata è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato. Di Carmine potrebbe essere ambito da altri club, ma la realtà è che la salvezza potrebbe essere la panacea per un altro anno di ricostruzione per il Verona. Tanti in prestito, qualche scommessa, altri no.

Le scadenze -

Di Carmine 0,7 milioni

Veloso 2021 - 0,5 milioni

Berardi 2021 - 0,15 milioni

Dimarco (prestito con diritto) 0,5 milioni

Ceccherini (prestito con diritto) 0,5 milioni

Barak (prestito con diritto) 0,5 milioni

Magnani (prestito con diritto) 0,6 milioni

Favilli (prestito con diritto) 0,7 milioni

Vieira (prestito con diritto) 0,5 milioni

Salcedo (prestito con diritto) 0,2 milioni

Colley (prestito secco) 0,2 milioni