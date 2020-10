Scadenze 2021, Milan: da tre rinnovi dipendono futuro e ambizioni del club

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

MILAN

I casi spinosi - Una campagna acquisti al risparmio, forse con l'idea di investire qualcosa in più sui rinnovi di tre giocatori davvero indispensabili nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Oltre a Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, in scadenza c'è anche Mateo Musacchio, mentre in prestito sono arrivati Sandro Tonali (oneroso, sarà riscattato), Brahim Diaz e Diogo Dalot. Il rendimento dei due giovani talenti sarà fondamentale per discutere di un accordo futuro. Tutto, però, ruota intorno a Mino Raiola. Tre anni dopo, i rossoneri si ritrovano a dover scongiurare nuovamente la partenza del loro portierone. La richiesta, probabilmente, supererà i 6 milioni percepiti oggi. Per quanto riguarda l'attaccante svedese, il club rossonero punta a sfruttare nella loro totalità i vantaggi del decreto crescita: Ibrahimovic dovrebbe mantenere la residenza fiscale in Italia per due anni, quindi almeno fino a gennaio 2022. Ancor più intricata è la situazione relativa ad Hakan Calhanoglu, il cui agente punta a raddoppiare l'attuale stipendio di 2,5 milioni e ha ricevuto diversi approcci da squadre di primissima fascia.

Le scadenze

Gianluigi Donnarumma 2021, ingaggio 6 milioni

Mateo Musacchio 2021, ingaggio 2 milioni

Hakan Calhanoglu 2021, ingaggio 2,5 milioni

Sandro Tonali (prestito oneroso con diritto), ingaggio 2 milioni

Brahim Diaz (prestito secco), ingaggio 0,5 milioni

Diogo Dalot (prestito), ingaggio 1 milione

Zlatan Ibrahimovic 2021, ingaggio 7 milioni decr. cresc.??