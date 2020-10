Scadenze 2021, Roma: quanti addii in difesa. Mirante il secondo ideale

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

ROMA

I casi spinosi - Una difesa da rivoluzionare e un portiere da trovare. Il contratto di Mirante, così come quello di Juan Jesus, Fazio e Bruno Peres, è in scadenza. L'ex portiere del Siena al momento dà più affidabilità di Pau Lopez ed è titolare dei giallorossi: probabilmente gli verrà proposto un rinnovo annuale, tornerà a essere secondo. Per gli altri tre, invece, dovrebbe arrivare la separazione dopo il 30 giugno (se non a gennaio, con offerte congrue). Il riscatto di Ibanez dovrebbe essere una formalità: il brasiliano ha convinto tutti negli ultimi mesi ed è uno dei difensori giovani più interessanti della Serie A. Diversa la situazione relativa a Mkhitaryan: l'armeno ha firmato per una sola stagione e spera di non avere problemi fisici a frenarlo. Se tutto andrà nel verso giusto, l'opzione di rinnovo automatica scatterà senza problemi.

Le scadenze

Antonio Mirante 2021, ingaggio 1 milione

Roger Ibanez (prestito con obbligo di riscatto condizionato), ingaggio 1,5 milioni

Juan Jesus 2021, ingaggio 2,2 milioni

Federico Fazio 2021, ingaggio 2,5 milioni

Bruno Peres 2021, ingaggio 1,8 milioni

Henrikh Mkhitaryan 2021 (opzione di rinnovo annuale a condizioni legate alle prestazioni), ingaggio 3,5 milioni