Scadenze 2021, Udinese: Prodl e Nicolas via a giugno. Ouwejan da riscattare

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

UDINESE

I casi spinosi - Come al solito il club friulano ha cambiato parecchio, attingendo dal "fratello" Watford e prelevando in prestito secco Gerard Deulofeu e Ignacio Pussetto. Dei giocatori in scadenza di proprietà, solo Bram Nuytinck potrebbe continuare la sua avventura in bianconero: la situazione sembra abbastanza definita. Da valutare ci sarà soltanto il rendimento di Ouwejan e Bonifazi, per i quali è previsto il diritto di riscatto. La Juve ha riacquistato Mandragora, lasciandolo in prestito secco fino a giugno. Stesso discorso, come detto, anche per Deulofeu e Pussetto, che a luglio torneranno in Inghilterra.

Le scadenze

Nicolas 2021, ingaggio 0,2 milioni

Kevin Bonifazi (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,4 milioni

Bram Nuytinck 2021, ingaggio 0,6 milioni

Sebastian Prodl 2021, ingaggio 0,2 milioni

Thomas Ouwejan (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,4 milioni

Rolando Mandragora (prestito secco), ingaggio 0,6 milioni

Gerard Deulofeu (prestito secco), ingaggio 1 milione

Ignacio Pussetto (prestito secco), ingaggio 0,5 milioni