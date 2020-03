Se non finisce il campionato - Ipotesi 1: Juventus campione d'Italia

vedi letture

Se non dovesse concludersi il campionato, la FIGC sceglierà tra tre ipotesi - senza nessun ordine di priorità - per quel che riguarda la prossima stagione. La prima ipotesi è quella di fare riferimento alla classifica per come è maturata fino a ora. A quel punto la Juventus sarebbe campione d'Italia, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League, Roma e Napoli in Europa League, Milan ai preliminari. Per la bassa classifica invece Brescia e SPAL retrocesse con il Lecce, anche se i giallorossi potrebbero appellarsi al fatto che non c'è una vincitrice dello spareggio per salire e quindi sperare in una salvezza a tavolino. Salirebbero quindi sicuramente Benevento e Crotone in Serie A, con Trapani, Cosenza e Livorno in Serie C. Dalla terza salirebbero Monza, Vicenza e Reggina. Da capire, appunto, la questione playoff.