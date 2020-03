Se non finisce il campionato - Ipotesi 2: i playoff fra Juve, Lazio e chi?

Nelle tre ipotesi al vaglio della FIGC, in un'improbabile ma non escludibile situazione di stallo e di conclusione dei campionati, c'è anche quella delle ipotesi sia per lo Scudetto che per la Serie B. Congelando quindi la classifica come è, ma tentando di capire chi sarebbero i coinvolti. Probabilmente in testa ci sarebbe un doppio confronto fra Lazio e Juventus, distanti un solo punto a dodici giornate dalla fine, mentre l'Inter - dietro di sei punti virtuali, nove reali - rispetto alla capolista bianconera sarebbe terza in classifica. Quarta l'Atalanta, più posizioni in Europa League congelate come Roma, Napoli e Milan.

In coda invece sarebbe evidente la partita fra Genoa e Lecce, sì, ma da capire quali sarebbero le implicazioni per SPAL e Brescia che, probabilmente, sarebbero retrocesse in Serie B d'ufficio.