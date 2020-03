Se non finisce il campionato - Ipotesi 3: niente Scudetto, in Champions le prime 4

vedi letture

Nelle tre ipotesi che la FIGC ha paventato in caso il campionato non si concludesse - probabilità poi non così improbabile, considerando che manca ancora un terzo di Serie A - c'è anche quella di non assegnare lo Scudetto né alla Juventus né alla Lazio, mantenere così come sono le posizioni finora e ripartire a settembre con un campionato nuovo. A quel punto Inter e Atalanta concluderebbero la batteria della Champions League, Roma e Napoli in Europa League e Milan ai preliminari. Dietro da capire, anche qui, la situazione del Lecce - in base a quel che succede in Serie B - ma con Brescia e Spal retrocesse d'ufficio.