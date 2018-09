Semper fidelis. De Rossi e la Roma, 600 volte insieme

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele De Rossi, capitano della Roma, in occasione del match con il Frosinone, taglia un traguardo davvero importante. Quello delle 600 presenze con la maglia giallorossa. Prima di lui alla Roma solo un certo Francesco Totti era riuscito a superare questa cifra, arrivando fino a quota 786.

Probabilmente De Rossi è l'ultima, vera, bandiera di questo calcio moderno. Un giocatore fedele alla maglia che entra così in una ristretta cerchia di giocatori che si sono legati in maniera viscerale ad una squadra. Oltre a Totti possiamo trovare il recordman Paolo Maldini (902 presenze in rossonero), o lo storico capitano nerazzurro Javier Zanetti, arrivato a ben 858 gettoni fra campionato e coppe con la maglia dell'Inter.